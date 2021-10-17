«Трактор» переиграл московское «Динамо», одержав восьмую победу подряд

Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 5:3.

В составе победившей команды отличились Теему Пулккинен в большинстве (15-я минута) и в пустые ворота (59), Илья Карпухин (31), Лукаш Седлак (37), Сергей Калинин при игре 5 на 4 (56).

У бело-голубых забивали Вадим Шипачев (20), Дмитрий Рашевский, реализовавший численное преимущество (46) и Александр Петунин (55).

Таким образом, клуб из Челябинска набрал 34 очков и стал лидером Восточной конференции, а столичная команда опустилась на четвертую строчку на Западе.

19 октября «Трактор» примет «Салават Юлаев», а «Динамо» сыграет на выезде против «Ак Барса».