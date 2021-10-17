Знарок присутствует на матче СКА с «Барысом»

Экс-наставник сборной России Олег Знарок присуствует на домашнем матче СКА с «Барысом».

Специалист следит за ходом встречи из ложи руководства петербургского клуба. Знарок занял место рядом с исполнительным директором СКА Андреем Точицким и первым президентом КХЛ Александром Медведевым.

Напомним, что специалист возглавлял армейцев с 2016 по 2018 год. Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали ОИ-2018 в Пхенчхане.

Добавим, что после двух периодов счет в матче 3:3.