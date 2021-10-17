СКА подписал контракт с экс-защитником «Коламбуса» Лехтоненом

Петербургский СКА подписал контракт с защитником Микко Лехтоненом.

Как сообщается официальный сайт армейцев, соглашение с 27-летним хоккеистом заключено на четыре года. Права на Лехтонена перешли к СКА в результате обмена с «Йокеритом».Клуб из Хельсинки также получил финансовую компенсацию за финна.

Ранее «Коламбус» Ярмо Кекяляйнен отстранил Лехтонена, поскольку защитник отказался ехать в фарм-клуб в АХЛ. В июле хоккеист подписал годичный контракт с «Блю Джекетс».

Добавим, что в сезоне-2019/20 финн стал самым результативным защитником КХЛ, выступая за «Йокерит».