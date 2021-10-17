«Барыс» обыграл СКА в серии буллитов

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в серии буллитов «Барысу» (3:4).
В основное время в составе российского клуба забивали Валентин Зыков (22-я минута), Антон Бурдасов (29) и Эмиль Галимов (35).
У команды из Казахстана отличились Кирилл Савицкий (6), Никита Михайлис (27) и Роман Старченко (39).
Победу «Барысу» в серии буллитов принес бросок Михайлиса.
Таким образом, СКА набрал 27 очков, которые позволили армейцам выйти на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а клуб из Нур-Султана располагается на седьмой строчке на Востоке. У «Барыса» в активе 18 очков.