«Барыс» обыграл СКА в серии буллитов

«Тюкавину наука — не надо строить из себя Месси». Червиченко — об огненной ничьей в дерби «Спартак» — «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми (2:2).