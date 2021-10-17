«Коламбус» вернул Чинахова из фарм-клуба

«Коламбус» произвел изменения в составе перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом», который состоится 19 октября.
Как сообщает пресс-служба «жакетов», клуб вызвал из »Кливенда» российского нападающего Егора Чинахова. В дебютном мачте за фарм-клуб 20-летний форвард отметился заброшенной шайбой, реализовав свой единственный бросок.
Напомним, что в прошлом сезоне Чинахов завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».
Добавим, что в первом матче чемпионата НХЛ «Коламбус» разгромил «Аризону» со счетом 8:2.
источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»