Передача Зуба помогла «Оттаве» одолеть «Даллас» в матче НХЛ

18 октября, на стадионе «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись местная «Оттава» и «Даллас».
В составе победителей Крис Тирни отличился дублем, а еще один гол забил Ник Пол. Защитник России Артем Зуб сделал голевую передачу. Никита Зайцев не отличался результативными действиями.
Майкл Раффл и Джо Павелски забили за Даллас. Российский нападающий Александр Радулов отличился результативной передачей. Вратарь Антон Худобин сделал 24 сейва и пропустил 3 шайбы.
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3-й тур