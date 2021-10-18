Официально: Федоров, Кудашов, Набоков и Гончар будут помогать Жамнову на Олимпиаде в Пекине

Сегодня, 18 октября, стал известен состав тренерского штаба сборной России на Олимпиаду в Пекине-2022.

В тренерский штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер национальной сборной.

Напомним, что соперниками сборной России на Олимпиаде в Пекине стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.