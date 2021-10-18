Жамнов рассказал, почему Ковальчук был выбран генеральным менеджером сборной России на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о назначении нападающего Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной.

«У меня был долгий разговор с Ильей. Он участвовал на пяти олимпийских играх, он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех», - сказал Жамнов.

В тренерский штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер национальной сборной.

Напомним, что соперниками сборной России на Олимпиаде в Пекине стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.