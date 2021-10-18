Сергей Федотов: Для российских болельщиков Овечкин - воплощение всего хоккея

Комментатор Сергей Федотов поделился впечатлениями от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ.

— Саша подготовился к сезону просто феноменально, он в идеальной форме. Говорить про Овечкина уже моветон, про него уже столько всего было сказано. Но люди не устают удивляться, где он берет такую энергию и такое желание играть в хоккей.

Для российского болельщика Овечкин — это воплощение всего хоккея. Он набрал 5 очков, да и шайбе, которую не засчитали в игре с «Тампой», не хватило всего пару сантиметров, чтобы пересечь ленточку ворот», - передает слова Федотова Sport24.

Напомним, на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 733 шайбы. Впереди россиянина располагаются лишь четыре хоккеиста : Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки - 894 забитые шайбы