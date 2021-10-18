КХЛ объявила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками седьмой игровой недели регулярного чемпионата.

По информации источника, лучшим вратарем стал голкипер «Авангарда» Шимон Грубец. При нем команда одержала три победы в трех матчах – хоккеист отразил 94,79% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,67.

Среди защитников лучшим стал игрок обороны «Трактора» Ник Бэйлен, набравший 4 (1+3) очка в четырех выигранных встречах челябинского клуба на прошедшей неделе.

Лучшим форвард был признан Марат Хайруллин из «Нефтехимика» – в трех играх нападающий забросил пять шайб и отдал три ассиста.

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский стал лучшим новичком. За бело-голубых он отыграл три матча и забил три гола.