Алексей Жамнов - о Ковальчуке: На Олимпиаде он будет неофициальным капитаном

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал вступление Ильи Ковальчука в штаб сборной России. Олимпийский чемпион будет генеральным менеджером национальной сборной на Играх 2022 года в Пекине.



Ковальчук будет неофициальным капитаном. Повторюсь, у него большой авторитет. Видел это не только на льду, но и за его пределами. К нему с уважением относятся все, в том числе и журналисты. То, что он поможет сборной, в этом я не сомневаюсь. Не назвал еще двух человек, которые войдут в наш тренерский штаб. Это Каменский и Есмантович, они будут советниками на Олимпиаде», - приводит слова Жамнова Sport24.

В тренерский штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер национальной сборной.

Напомним, что соперниками сборной России на Олимпиаде в Пекине стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.