Вячеслав Фетисов: Приглашение Ковальчука в штаб сборной России – грамотный ход

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил появившуюся новость о том, что экс-форвард сборной России Илья Ковальчук займет пост генерального менеджера национальной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Наверное, назначение генменеджером сборной – номинальная история. Все же у Ковальчука будет немного другая роль. Илья всех знает, а со многими еще недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Мне кажется, приглашение Ковальчука – грамотный ход, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова сыграют против Чехии, Швейцарии и Дании. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Добавим, что Играх-2022 примут участия игроки из НХЛ, но при ухудшении ситуации с распространением коронавируса хоккеисты могут быть отозваны лигой.