«Колорадо» вызвал Мальцева из фарм-клуба

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев вернулся в основной состав команды НХЛ.

Как сообщает твиттер клуба, 23-летний хоккеист переведен из фарм-клуба «Колорадо Иглз». Мальцев провел в АХЛ две игры, в которых набрал 4 (1+3) очка. Накануне россиянин забросил шайбу броском из-под ноги в матче с «Хендерсон Силвер Найтс» (4:5 ОТ).

Напомним, что в межсезонье Мальцев был обменян из «Нью-Джерси» на защитника Райана Грейвза.

В прошлом сезоне форвард провел за «дьяволов» 33 игры, в которых набрал 9 (6+3) очков.