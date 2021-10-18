Олег Матыцин: Решения по тренерскому штабу на ОИ-2022 должны быть открытыми

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на оглашение тренерского штаба сборной России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Если у болельщиков вызывает опасение данная ситуация, а я тоже себя причисляю себя к числу болельщиков, это как минимум надо учитывать и принимать решения, которые будут максимально открытыми и ясными. И которые быстро уберут эти, скажем так, кривотолки, связанные с институтом сборной России по хоккею в данном случае. И тем тренерским штабом, который будет осуществлять руководство», - цитирует «МК-Спорт» чиновника со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что главным тренером мужской сборной назначен Алексей Жамнов. В его штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла.

Добавим, что соперниками России на групповом этапе стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.