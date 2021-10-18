Майоров - о назначении Ковальчука генменеджером сборной: У Ильи нет опыта организаторской работы

Двукратный олимпийский чемпион, экс-форвард «Спартака» Борис Майоров отреагировал на назначение Ильи Ковальчука на пост генменеджера сборной России.

«Генеральным менеджером сборной должен быть человек знакомый с административной и управленческой работой.То, что Ковальчук известный и опытный игрок, — это замечательно. То, что его знают в НХЛовских кругах и он там имеет авторитет, — очень хорошо. Но у Ильи совершенно нет опыта организаторской работы. И вот это для него большой минус в работе генменеджера», - цитирует «Матч ТВ» многократного чемпиона мира.

Напомним, что главным тренером мужской сборной назначен Алексей Жамнов. В его штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла.

Добавим, что соперниками России на групповом этапе стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.