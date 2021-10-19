Овечкин, Копитар и Стэмкос стали звездами первой недели нового сезона НХЛ

НХЛ объявила три звезды первой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Как сообщает официальный сайт лиги, лучшим игроком в стартовых матчах стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Словенский хоккеист набрал 7(4+3) очков в двух встречах. «Короли» обыграли «Вегасом» (6:2) и уступили «Миннесоте» (2:3).

Второй звездой недели стал российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» набрал 5 (3+2) очков в двух матчах. Отметим, что 36-летний хоккеист вышел на пятое место за всю историю лиги по количеству заброшенных шайб. В активе Овечкина 733 гола.

Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос. Канадец набрал 7 (3+4) очков в трех встречах.