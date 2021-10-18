«Торпедо» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Автомбилист»

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 4:3.
У нижегородцев шайбы забрасывали Энди Мили (5-я минута, в большинстве), Иван Чехович (40), Дамир Жафяров (42) и Даниэль Заар (46).
У гостей отличились Стефан Да Коста (8), Сергей Шумаков (34, в большинстве) и Брукс Мэйсек (45, в большинстве).
Таким образом, «Торпедо» набрало 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» идет шестым на Востоке. У клуба из Екатеринбурга 22 очка.
В следующем матче «Автомобилист» ждет гостевая встреча против «Сочи», а «Торпедо» сыграет дома с «Авангардом».