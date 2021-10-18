«Торпедо» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Автомбилист»

Вопросов больше, чем ответов. Выводы из заявлений Жамнова, с которым нам биться за хоккейное золото Пекина-2022

Относительно штаба олимпийской хоккейной сборной на Играх в Пекине все точки над i расставлены, но ясности с перспективами команды на предстоящем в феврале 2022 года турнире от этого не добавилось.