«Авангард» в концовке встречи вырвал победу над «Сочи»

«Авангарда» одержал победу над «Сочи» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омской команды дубль оформил Наиль Якупов (41-я 59-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (2), Александр Дергачев (11) и Оливер Каски (28). У сочинского клуба два гола в активе Андрея Баканова (46 и 55). Также у гостей отличились Артем Николаев (12) и Василий Глотов (47).

Отметим, что сразу же после стартового вбрасывания между хоккеистами произошла массовая драка. Шесть игроков команд отправились на скамейку штрафников: Илья Каблуков, Никита Комаров, Павел Дедунов из «Авангарда», а также Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон у «Сочи».

После этой игры «Авангард» набрал 22 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 12 очками - последний на Западе.

В следующем матче »Авангард» 20 октября в гостях сыграет с «Торпедо», а »Сочи» в тот же день примет »Автомобилист».