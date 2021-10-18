«Спартак» победил ЦСКА в овертайме

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 4:3.

В основное время на шайбы хоккеистов хозяев льда Максима Цаплакова (14-я минута), Ивана Дроздова (45), Эмиля Петтерссона (60), который забросил в большинстве, приезжая команда ответила голами Антона Слепышева (48), Сергея Плотникова (51) и Александра Попова (54).

А в овертайме победу «Спартаку» принес Сергей Широков (64)

Таким образом, армейцы набрали 25 очков и занимают на четвертое место турнирной таблицы Западной конференции, «Спартак» с 20 очками поднялся на восьмую строчку.

21 октября «Спартак» проведет выездной матч против «Витязя», а ЦСКА примет «Салават Юлаев».