Боб Хартли: Рад за Ковальчука, на краткосрочных турнирах такие люди играют большую роль

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:4) прокомментировал назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России.

«Очень рад за него. Я знаю Илью ещё с тех пор, когда ему было 20 лет. Он настоящий профессионал, для него команда превыше всего, и на краткосрочных турнирах такие люди играют большую роль», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что главным тренером мужской сборной назначен Алексей Жамнов. В его штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером этого цикла.

Добавим, что соперниками России на групповом этапе стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.