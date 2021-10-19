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19 октября 00:40
автор: Александр Поволоцкий

Хартли заявил, что Назаров рекомендовал игрокам «Сочи» устроить драку с хоккеистами «Авангарда»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла на стадионе «Большой».

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отреагировал на массовую драку в начале матча против «Сочи» (5:4).

«Раскатка еще не закончилась, и первый, второй, третий игроки подходили ко мне и говорили: «Боб, игроки «Сочи» подходят к нам и говорят, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку прямо с первой секунды матча». Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Но сами видите», - цитирует специалиста пресс-служба «Сочи».

Напомним, что сразу же после стартового вбрасывания между хоккеистами произошла массовая драка. Шесть игроков команд отправились на скамейку штрафников: Илья Каблуков, Никита Комаров, Павел Дедунов из «Авангарда», а также Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон у хозяев.

Напомним, что Андрей Назаров возглавил «Сочи» в конце сентября, сменив Евгения Ставровского.

источник: ХК «Сочи»
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