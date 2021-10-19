ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Панарин в овертайме принес победу «Рейнджерс» в матче с «Торонто», Шестеркин сделал 40 сейвов
19 октября 08:09
автор:
автор фото: НХЛ

Панарин в овертайме принес победу «Рейнджерс» в матче с «Торонто», Шестеркин сделал 40 сейвов

Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в гостях переиграл «Торонто». Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ.

В овертайме победу ньюйоркцам принес российский нападающий Артемий Панарин. Это первый гол форварда в новом сезоне.

В основное время у «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад, а у «Мэйпл Лифс» - Майкл Бантинг. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41.

В другом матче «Филадельфия» разгромила «Сиэтл» (6:1). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Зибанежад (), 13:49
1:1 – Бантинг (Таварес, Райлли), 21:36
1:2 – Панарин (Зибанежад), 63:48
Вратари: Дж.Кэмпбелл 21/23 – Шестеркин 40/41.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Vivo раскрыла дату презентации смартфонов Vivo T1 и Vivo T1xПремиальный бренд Geeley анонсировал кроссовер Lynk & Co 05 plus"Ак Барс" лишь в овертайме справился с "Амуром"Пятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоSilent обратился к Торонто: «Саня, ты, блин, фидишь»Силва закрутил роман с шикарной моделью: мимо такой не пройдешь
Вопросов больше, чем ответов. Выводы из заявлений Жамнова, с которым нам биться за хоккейное золото Пекина-2022
Относительно штаба олимпийской хоккейной сборной на Играх в Пекине все точки над i расставлены, но ясности с перспективами команды на предстоящем в феврале 2022 года турнире от этого не добавилось.
Выигрыш 44 миллионов рублей на чемпионстве Team Spirit мог оказаться рекламным фейком. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей из мира букмекерского бизнеса.
Драка «Шевченко» со «Спартаком», «безрукий» ЦСКА и «перенапрягшийся» Кокорин в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в традиционной подборке мемов.
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург
За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.
Вот так бы и всегда! Почему 11-й тур РПЛ получился лучшим в нашем футболе за очень долгое время
11-й тур РПЛ был очень крутым. Главное его достоинство – абсолютная непредсказуемость результатов и лихие повороты в матчах. Мы от этого порядком отвыкли, а потому встречаем события, которые должны быть вроде бы обычным явлением, словно прилет инопланетян.
Питер, берегись! Как ЦСКА победил в гостях «Урал», догнал «Динамо» и подобрался на три очка к «Зениту»
В 11-м туре РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над «Уралом» (1:0) благодаря голу Чидеры Эджуке.
«Тюкавину наука — не надо строить из себя Месси». Червиченко — об огненной ничьей в дерби «Спартак» — «Динамо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и бело-голубыми (2:2).
Как же красиво ассистирует Капризов! А Свечников идет по графику Овечкина (видео)
Большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ насчитывал 14 матчей, и российские звезды голами и передачами помогали своим командам добиться побед.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика