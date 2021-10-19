Панарин в овертайме принес победу «Рейнджерс» в матче с «Торонто», Шестеркин сделал 40 сейвов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в гостях переиграл «Торонто». Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ.
В овертайме победу ньюйоркцам принес российский нападающий Артемий Панарин. Это первый гол форварда в новом сезоне.
В основное время у «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад, а у «Мэйпл Лифс» - Майкл Бантинг. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41.
В другом матче «Филадельфия» разгромила «Сиэтл» (6:1). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Зибанежад (), 13:49
1:1 – Бантинг (Таварес, Райлли), 21:36
1:2 – Панарин (Зибанежад), 63:48
Вратари: Дж.Кэмпбелл 21/23 – Шестеркин 40/41.