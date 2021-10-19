Дубль Костина помог «Сент-Луису» победить «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» в гостях переиграл «Аризону». Встреча завершилась со счетом 7:4.

В составе победителей по две шайбы забросили Джордан Кайру и Клим Костин. Отметим, что россиянин забил два гола с разницей в 47 секунд. Таким образом, это самый «быстрый» дубль игрока «Блюз» с 1 ноября 2001 года.

Также по одному голу на свой счет записали Джастин Фолк, а также Павел Бучневич и Иван Барбашев. Российские нападающие забили свои первые голы в новом сезоне. Нападающий Владимир Тарасенко также записал в свой актив результативную передачу.

У «Койотис» шайбы забросили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин, для которого эта шайба также стала первой в сезоне.

В параллельном матче «Калгари» уступил в овертайме «Анахайму» (2:3). Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров результативными действиями не отметился.