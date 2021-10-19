Тренер «Рейнджерс» - о Шестеркине: Он оставил нам шанс на победу. Сегодня мы украли два очка

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ) отметил игру российского голкипера Игоря Шестеркина.

«Он сыграл потрясающе. Он сделал несколько невероятных сейвов и оставил нам шанс на победу. Сегодня мы украли два очка», - приводит слова Галлана USA Today.

Российский вратарь сделал 40 сейвов и был признан первой звездой матча. Напомним, что победную шайбу в овертайме забросил его соотечественник нападающий Артемий Панарин.