Защитник «Рейнджерс» Труба: Шестеркин был великолепен

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ) отметил игру российского голкипера Игоря Шестеркина.

«Шестеркин был великолепен на протяжении всего матча. Мы показали не лучшую игру, но иногда необходимо, чтобы вратарь украл для вас победу», - приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь сделал 40 сейвов и был признан первой звездой матча. Напомним, что победную шайбу в овертайме забросил его соотечественник нападающий Артемий Панарин.