ФХР утвердила штаб сборной России на Олимпиаду-2022. Должность Ковальчука изменена

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) огласила состав тренерского штаба сборной на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.

Таким образом, ассистентами главного тренера Алексея Жамнова будут Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов. Евгений Набоков - тренер вратарей. Игорь Есмантович и Валерий Каменский - советники наставника национальной команды.

Примечательно, что изменилась должность Ильи Ковальчука. Если накануне он был представлен в качестве генерального менеджера, то сейчас Ковальчук указан как менеджер по работе с игроками НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне Илья выиграл Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом». Однако, он покинул команду, надеясь подписать контракт с клубом НХЛ. Ковальчук о завершении карьеры пока не объявлял.