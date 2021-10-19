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19 октября 16:57
автор: Владислав Корегин

Сошников может сменить ЦСКА на «Авангард»

В нынешнем сезоне российский игрок отыграл 11 матчей в КХЛ, отдав один ассист.

Форвард ЦСКА Никита Сошников близок к тому, чтобы подписать контракт с «Авангардом».

По информации «Чемпионата», в ближайшее время руководство армейцев обменяет 28-летнего россиянина в омский клуб.

Напомним, что Сошников пополнил состав столичной команды в 2020 году. За красно-синих он отыграл 49 матчей, забросил четыре шайбы и отдал девять ассистов. Ранее он защищал цвета «Атланта» и «Салавата Юлаева». В НХЛ нападающий выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» с 2016 по 2018 годы.

Добавим, что нынешнее соглашение Сошникова с ЦСКА рассчитано до конца текущего сезона.

источник: Чемпионат.com
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