Бывший нападающий сборной России Мусатов вышел из тюрьмы

Бывший нападающий сборной России Игорь Мусатов вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

«Хоккеист Игорь Мусатов вышел по УДО раньше срока. Если нужно, то он может отвечать за финансирование сборной», - написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Напомним, что хоккеист 2 ноября 2020 г. был приговорен к четырем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

По данным правоохранительных органов, с помощью махинаций с криптовалютой хоккеист украл 800 тыс. долларов.

Добавим, что Мусатов играл в ряде клубов КХЛ, включая «Спартак», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».