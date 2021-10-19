«Салават Юлаев» разгромил «Трактор»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 6:1.

Единственную шайбу хозяев льда забросил Теему Пулккинен в большинстве (46-я минута), а у победителей отличились Даниил Башкиров (2), Григорий Панин (18), Павел Коледов (22), Сакари Маннинен дублем (38 и 57) и Николай Кулемин при численном преимуществе (50).

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 30 очков, с которыми занимает третье место в Восточной конференции, где лидирует «Трактор» с 34 очками.

21 октября башкирский клуб проведет выездной матч против ЦСКА, а на следующий день челябинская команда примет «Автомобилист».

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