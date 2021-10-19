Жамнов заявил, что у сборной России проблемы с центральными нападающими

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил, какие проблемы видит у национальной команды.

«Наверное, в центральных нападающих. Крайние нападающие у нас одни из сильнейших в мире, и показываемые ими результаты говорят о многом. Вратарская линия у нас тоже одна из лучших, если не самая лучшая», - приводит слова Жамнов ТАСС.

Напомним, что 28 сентября стало известно, что Жамнов был назначен на пост главного тренера сборной России и повезет команду на Олимпиаду в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля.