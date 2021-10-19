Сергачев уверен, что Кучеров восстановится к Олимпиаде

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев уверен, что его одноклубник Никита Кучеров восстановится от травмы к Олимпиаде в Пекине.

«Он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде и к плей-офф. Он будет в порядке», - приводит слова Сергачева RT, ссылаясь на твиттер журналиста Джо Смита.

Напомним, что Кучеров получил повреждение в середине третьего периода игры с «Вашингтоном» после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнатем Хатавеем.

Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.