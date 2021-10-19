«Динамо» обыграло «Ак Барс» в овертайме (видео)

Президент ФИФА снова говорит о чемпионатах мира раз в два года. А такое вообще возможно?

Джанни Инфантино посчитал необходимым очередной раз объяснить общественности плюсы от перехода с четырехлетнего на двухгодичный цикл чемпионатов мира по футболу. Но как быть с другими турнирами сборных?