«Динамо» обыграло «Ак Барс» в овертайме (видео)

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» со счетом 5:4 ОТ в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
За казанскую команду в основное время отличились Никита Дыняк (4-я минута), Кирилл Петров (5), Дмитрий Воронков (11), Кирилл Панюков в большинстве (37).
У бело-голубых забивали Андрей Сергеев (10), Иван Муранов (24), Вадим Штпачев (25), Андрей Миронов (34) и Дмитрий Рашевский, забросивший победную шайбу в овертайме (62).
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, а «Ак Барс», добыв 28 очков, остался на четвертом месте на Востоке.
21 октября «Динамо» проведет выездной матч против «Нефтехимика», а «Ак Барс» на следующий день примет «Авангард.