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Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Колорадо»
20 октября 08:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Колорадо»

Капитан «Кэпиталз» забросил 734 шайбы в 1200 играх в НХЛ.

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 6:3.

В составе столичной команды дублем отличился российский нападающий Евгений Кузнецов (7-я и 37-я минуты), его соотечественник Александр Овечкин также стал автором гола, забросив шайбу в пустые ворота (58), помимо россиян за «Вашингтон» забивали Ник Дженсен (17), Энтони Манта (35) и Ник Дауд (41).

Голы «Колорадо» были записаны на счет Джей Ти Комфера, забившего в меньшинстве (14), Даррен Хельма (24) и Миккко Рантанена (57), реализовавшего численное преимущество.

У «Вашингтона» два очка набрал защитник Дмитрий Орлов, Кузнецов к своим голам прибавил результативный пасс, благодаря набранным очкам он стал первой звездой матча, голкипер Илья Самсонов в своей первой игре в сезоне отразил 24 броска.

«Кэпиталз» набрали пять очков и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Эвеланш» с двумя очками располагается на 11-й строчке Запада.

22 октября пройдут матчи «Нью-Джерси» - Вашингтон» и «Флорида» - «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Колорадо Эвеланш» - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Кузнецов (Карлсон), 6:15

1:1 – Комфер, 13:46 - Мен.

2:1 – Дженсен (Уилсон, Орлов), 16:53

2:2 – Хелм (Байрэм, О'Коннор), 23:12

3:2 – Манта (Эллер), 34:47

4:2 – Кузнецов (Орлов, Уилсон), 36:41

5:2 – Дауд (Хагелин, Дженсен), 40:39

5:3 – Рантанен (Комфер, Маккиннон), 56:54 - Бол.

6:3 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 57:39

Вратари: Самсонов 24/27 – Кюмпер 34/39.

источник: «Советский спорт»
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