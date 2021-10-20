Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Колорадо»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 6:3.

В составе столичной команды дублем отличился российский нападающий Евгений Кузнецов (7-я и 37-я минуты), его соотечественник Александр Овечкин также стал автором гола, забросив шайбу в пустые ворота (58), помимо россиян за «Вашингтон» забивали Ник Дженсен (17), Энтони Манта (35) и Ник Дауд (41).

Голы «Колорадо» были записаны на счет Джей Ти Комфера, забившего в меньшинстве (14), Даррен Хельма (24) и Миккко Рантанена (57), реализовавшего численное преимущество.

У «Вашингтона» два очка набрал защитник Дмитрий Орлов, Кузнецов к своим голам прибавил результативный пасс, благодаря набранным очкам он стал первой звездой матча, голкипер Илья Самсонов в своей первой игре в сезоне отразил 24 броска.

«Кэпиталз» набрали пять очков и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Эвеланш» с двумя очками располагается на 11-й строчке Запада.