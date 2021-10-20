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Благодаря ассистентскому хет-трику Капризова «Миннесота» обыграла «Виннипег» в овертайме
20 октября 09:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Благодаря ассистентскому хет-трику Капризова «Миннесота» обыграла «Виннипег» в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ было заброшено 11 шайб.

«Миннесота» победила в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» со счетом 6:5

Главным героем встречи стал нападающий хозяев льда Йоэль Эрикссон, оформивший хет-трик, забив в первом периоде в большинстве (19-я минута), в третьем отрезке матча (60), а также в овертайме (64). Помимо него за «Миннесоту» дублем отличился Матс Цукарелло (5 и 37), также еще одно большинство реализовал Маркус Фолиньо (56).

В составе проигравшей команды две шайбы забросил Кайл Коннор (4 и 9), по разу численное преимущество реализовали Джон Моррисси (26) и Пьер-Люк Дюбуа (45), а в равных составах забил Эндрю Копп (47).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал три голевые передачи, включая на победный гол в овертайме.

Таким образом, «Уайлд» набрала шесть очков и стала лидером Западной конференции, «Джетс» с одним очком располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

Обеим командам в следующем матче играть против «Анахайма», 22 октября «Виннипегу» - в гостях», а спустя два дня «Миннесоте» - дома.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» - «Виннипег Джетс) - 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Коннор (Шайфли, Копп), 3:48

1:1 – Цукарелло (Капризов, Дамба), 4:41

1:2 – Коннор (Копп), 8:17

2:2 – Эрикссон (Сперджен, Цукарелло), 18:40 - Бол.

2:3 – Моррисси (Пионк, Штястны), 25:49 - Бол.

3:3 – Цукарелло (Голигоски), 36:59

3:4 – Дюбуа (Шмидт, Коннор), 44:19 - Бол.

3:5 – Копп (Пионк, Шайфли), 46:37

4:5 – Фолиньо (Годро, Голигоски), 55:02 - Бол.

5:5 – Эрикссон (Капризов, Цукарелло), 59:02

6:5 – Эрикссон (Фиала, Капризов), 63:30

Вратари: Тэлбот 25/30 – Хеллибак 38/44.

источник: «Советский спорт»
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