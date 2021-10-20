Благодаря ассистентскому хет-трику Капризова «Миннесота» обыграла «Виннипег» в овертайме

«Миннесота» победила в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» со счетом 6:5

Главным героем встречи стал нападающий хозяев льда Йоэль Эрикссон, оформивший хет-трик, забив в первом периоде в большинстве (19-я минута), в третьем отрезке матча (60), а также в овертайме (64). Помимо него за «Миннесоту» дублем отличился Матс Цукарелло (5 и 37), также еще одно большинство реализовал Маркус Фолиньо (56).

В составе проигравшей команды две шайбы забросил Кайл Коннор (4 и 9), по разу численное преимущество реализовали Джон Моррисси (26) и Пьер-Люк Дюбуа (45), а в равных составах забил Эндрю Копп (47).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал три голевые передачи, включая на победный гол в овертайме.

Таким образом, «Уайлд» набрала шесть очков и стала лидером Западной конференции, «Джетс» с одним очком располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.