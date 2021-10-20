Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, что российский хоккеист «Кэпиталз» отличился дублем и голевой передачей в матче против «Колорадо» (6:3).
Первой звездой дня стал автор победного хет-трика Юэль Эрикссон Эк в игре «Миннесота» - «Виннипег» (6:5 ОТ). В данной встрече российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов отдал три голевых передачи.
Третьей звездой был признан немецкий нападающий Леон Драйзайтль, чьи 4 (2+2) очка помогли «Эдмонтону» одолеть «Анахайм» (6:5).
источник: NHL (НХЛ)