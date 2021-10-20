«Амур» поблагодарил пилотов и бортпроводников самолета после экстренной посадки

В хабаровском «Амуре» прокомментировал экстренную посадку самолета с командой при вылете из аэропорта в Бегишево в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что в воздушном судне произошла разгерметизации двери. В самолете находились 50 человек, включая хоккеистов, членов команды и экипажа.

«Все прошло в плановом режиме, не было никакой паники или лишних эмоций. Были разные ситуации. Может быть, уши закладывало больше, чем обычно. Мы хотели бы отдельную благодарность высказать пилотам и бортпроводницам авиакомпании «Якутия». Очень профессионально работали и все здорово прошло», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-атташе клуба Алексея Чечелева.

Напомним, что матч «Нефтехимик» - «Амур» (3:2Б) состоялся 19 октября. 21-го числа хабаровский клуб примет на своем льду владивостокский «Адмирал».