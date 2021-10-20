Алексей Жамнов: Травма у Малкина серьезная, но в декабре он будет играть

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал процесс восстановления от травмы форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина от травмы.

«Разговаривал ли с Евгением Малкиным? Разговаривал. Восстановиться сможет. Самое главное, чтобы все шло постепенно, шаг за шагом, не было каких-то ускорений, желания выйти на лед побыстрее. Травма у него серьезная, но думаю, что в декабре он будет играть и мы будем смотреть», — цитирует специалиста ТАСС.

Добавим, что 18 октября Малкин приступил к занятиям на льду.

Ранее стало известно, что российский нападающий пропустит как минимум два месяца со старта нового сезона после перенесенной операции на колене.

В минувшем сезоне Малкин провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 очков (8+20). В матчах Кубка Стэнли россиянин сыграл четыре встречи, в которых заработал себе в актив 5 (1+4) очков.