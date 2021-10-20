Панарин рассказал, считает ли он себя счастливым человеком

Артемий Панарин, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», ответил на вопросы по поводу личной жизни, а также поделился, считает ли он себя счастливым человеком.

— В целом — да. Не бывает такого, что ты каждый день всем доволен. Бывают и переживания. Но это тоже часть жизни. Неинтересно, когда всегда только кайф. Тогда бы ты его особо не ощущал. Поэтому падения тоже важны. Только не надо их добиваться специально», - ответил Панарин в instagram.

Напомним, что Панарин выступает за «Рейнджерс» и является его самым высокооплачиваемым игроком.