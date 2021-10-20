Майк Рихтер: От Шестеркина ждут больших результатов и он оправдывает ожидания

Экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер прокомментировал игру российского вратаря клуба Игоря Шестеркина в первых матчах сезона.

«Игорь - прекрасный вратарь. Единственное, чего ему не хватает — опыта. С Шестеркиным работает один из лучших тренеров вратарей в НХЛ. От него ждут больших результатов и он пока оправдывает ожидания, — цитирует американца Sportsnet.

Добавим, что в текущем сезоне Шестеркин принял участие в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ. В этих матчах Игорь отразил 94 из 99 бросков.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции, набрав пять очков в четырех матчах.