«Авангард» обыграл в гостях «Торпедо» благодаря голу Грицюка

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы стал Арсений Грицюк. Форвард омской команды отличился на 31-й минуте встречи. Грицюку ассистировали Владимир Жарков и Александр Дергачев.
Отметим, что голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил все броски соперника.
Таким образом, «Авангард» идет на пятом месте в таблице Восточной конференции. В активе омского клуба 24 очка. «Торпедо» располагается на седьмой строчке на Западе. У клуба из Нижнего Новгорода 21 очко.
22 октября «Авангард» сыграет на выезде против «Ак Барса». 24-го числа «Торпедо» примет дома «Нефтехимик».