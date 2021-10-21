«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Бостоном», Проворов не отличился голевыми действиями

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» дома обыграли «Бостон Брюинз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Кэм Аткинсон, отличившийся дублем на 9-й и 41-й минутах, а также Джоэль Фараби (20), Скотт Лоутон (22), Трэвис Конечны (52) и Шон Кутюрье (60). Российский защитник Иван Проворов отыграл на льду 22 минуты 40 секунд и не набрал результативных очков, завершив матч с показателем полезности «+1».

Соперник ответил голами Карсона Кульмана (17), Тейлора Холла (29) и Брэда Маршана (40).

Таким образом, «Филадельфия» набрала пять очков и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» идет 14-м с двумя очками.

24 октября «Флайерз» сыграют дома против «Флориды», а «Брюинз» днем ранее на выезде встретятся против «Баффало».