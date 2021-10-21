«Сент-Луис» в гостях обыграл «Вегас» благодаря шайбам Тарасенко и Барбашева

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» – «Сент-Луис Блюз» завершился победой гостевой команды со счетом 3:1.

Первая шайба в сегодняшней встрече была заброшена в первом периоде – ее автором стал форвард хозяев Уильям Карлссон (9-я минута).

Однако «Блюз» смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Во второй и третьей двадцатиминутках подопечные Крейга Беруби отличились тремя результативными бросками. Сперва гол забил нападающий Брэндон Саад (24), а затем российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев принесли своей команде третью победу кряду в сезоне, отличившись на 50-й и 59-й минутах соответственно.

Отметим, что еще один российский игрок «Сент-Луиса», а именно нападающий Клим Костин не набрал результативных очков, проведя на льду 10 минут 16 секунд. Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» – его игровое время составило 17 минут 20 секунд.

«Сент-Луис» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» идет 12-м с двумя очками.