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21 октября 08:30
автор: Владислав Корегин

«Вегас» – «Сент-Луис». Тарасенко признан первой звездой встречи

Российский форвард отличился заброшенной шайбой на 50-й минуте игры.

Пресс-служба НХЛ назвала имена трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» – «Сент-Луис Блюз» (1:3).

По информации источника, первой звездой встречи стал нападающий Владимир Тарасенко – 29-летний игрок провел на льду 17 минут 31 секунду, став автором победной шайбы своей команды в третьем периоде. Отметим, что этот гол – первый для россиянина в нынешнем сезоне.

Второй звездой признали голкипера «Вегаса» Робина Ленера, оформившего 35 сейвов из 37 возможных. Тройку лучших замкнул его партнер по команде – форвард Уильям Карлссон. На счету шведа заброшенная шайба.

Добавим, что «Сент-Луис» одержал три победы на старте нового сезона НХЛ – в данный момент клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков. «Вегас» располагается на 12-й строчке (2 очка).

24 октября «Блюз» сыграют дома против «Лос-Анджелеса», а «Вегас» днем ранее на своем поле примет «Эдмонтон».

источник: NHL (НХЛ)
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