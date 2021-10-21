Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Дружба Александра Невского и Шварценеггера — правда или пиар? Ответ не очевиден

Культурист и актер Александр Невский часто говорил о дружбе с Арнольдом Шварценеггером – и каждый раз получал в свой адрес волны интернет-хейта. Дескать, он просто пару раз сфотографировался с Арнольдом... Однако летом 2021 года случилось невероятное.