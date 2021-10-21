Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой прошедшего дня в регулярном чемпионате.
Отметим, что 29-летний хоккеист стал автором победной шайбы в гостевом матче с «Вегас Голден Найтс» (3:1).
По информации источника, первой звездой дня был назван нападающий «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон, отличившийся дублем в домашней игре против «Бостон Брюинз» (6:3). Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джоэль Фараби, набравший в прошедшей встрече 2 (1+1) очка.
источник: NHL (НХЛ)