Биллингтон - о Тарасенко: Мне не хватит слов, чтобы сказать достаточно об этом парне

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон похвалил нападающего Владимира Тарасенко за игру против «Вегаса» (3:1).

«Я просто очень рад за него. Он так много работал и через многое прошел. Приятно было видеть, как сегодня он был вознагражден за свои усилия. У меня не хватит слов, чтобы сказать достаточно об этом парне и его отношении к работе. Мы все за него рады. Надеюсь, что это еще не все», - цитирует слова Биннингтона официальный сайт НХЛ.

Тарасенко стал автором победного гола против «Вегаса», был назван первой звездой матча и второй звездой дня в НХЛ.