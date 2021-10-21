«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Вединым

Пресс-служба «Сибири» объявила об уходе из клуба нападающего Антона Ведина.

Отмечается, что контракт между 28-летним шведом и новосибирцами был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Ведин присоединился к команде КХЛ в мае этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, забросил одну шайбу и отдал один ассист.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Чикаго Блэкхокс» и шведского «Тимро».

В данный момент «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.