Рижское «Динамо» объявило об уходе Зубова с поста главного тренера команды

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул свою должность в клубе.

Как сообщает пресс-служба латвийской команды, контракт с 51-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, тренер ушел из клуба из-за семейных обстоятельств.

Напомним, Зубов руководил командой с апреля этого года. В нынешнем сезоне «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.

22 октября рижане сыграют в гостях против «Северстали».