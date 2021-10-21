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21 октября 20:58
автор: Александр Поволоцкий

«Металлург» обыграл в овертайме «Йокерит» и возглавил таблицу Восточной конференции

Финский клуб потерпел второе поражение кряду.

«Металлург» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ победил «Йокерит» со счетом 5:4.

В составе хозяев отличились Никлас Фриман (19-я минута), Филип Хольм (27), Петтери Линдбом (36) и Теэму Турунен (50).

У гостей в основное время шайбы забрасывали Артем Земченок (40), Максим Карпов (41), Филипп Майе (43) и Брендан Лайпсик (47).

Автором победного гола стал Линус Хультстрем (62).

Таким образом, «Металлург» набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 29 очков, располагается на второй строчке на Западе.

23 октября «Металлург» сыграет на выезде с »Сочи», а клуб из Хельсинки на следующий день примет дома рижское «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

Голы:

1:0 – Фриман (Кивисте, Бьорнинен)

2:0 – Хольм (О'Нил, Пакаринен)

3:0 – Линдбом (Пакаринен, Норман)

3:1 – Земченок (Коробкин)

3:2 – Карпов (Хультстрем, Олкинуора)

3:3 – Майе (Карпов, Голдобин)

3:4 – Лайпсик

4:4 – Турунен (Хянникяйнен, Кивисте)

4:5 – Хультстрем (Голдобин)

Вратари: Линдбек – Олкинуора.

источник: «Советский спорт»
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