«Металлург» обыграл в овертайме «Йокерит» и возглавил таблицу Восточной конференции

30 кандидатов на «Золотой мяч»-2021: цифры и титулы Месси, Роналду, Левандовски, Мбаппе и всех-всех-всех

Все меньше времени остается до вручения престижной награды France Football - лучшему футболисту 2021 года. Церемония в Париже состоится 29 ноября, а претендуют на награду 30 игроков. В нашем видео мы представили каждого.