«Металлург» обыграл в овертайме «Йокерит» и возглавил таблицу Восточной конференции

«Металлург» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ победил «Йокерит» со счетом 5:4.
В составе хозяев отличились Никлас Фриман (19-я минута), Филип Хольм (27), Петтери Линдбом (36) и Теэму Турунен (50).
У гостей в основное время шайбы забрасывали Артем Земченок (40), Максим Карпов (41), Филипп Майе (43) и Брендан Лайпсик (47).
Автором победного гола стал Линус Хультстрем (62).
Таким образом, «Металлург» набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 29 очков, располагается на второй строчке на Западе.