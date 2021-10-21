«Динамо» обыграло на выезде «Нефтехимик», Бочаров оформил шатаут

Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Нефтехимик» со счетом 3:0.

У гостей шайбы забрасывали Александр Петунин (14-я минута), Сергей Бойков (26) и Владислав Ефремов (50).

Отметим, что голкипер «Динамо» Иван Бочаров оформил шатаут.

Таким образом, клуб из Москвы, занимающий третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрал 28 очков. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке. У команды из Нижнекамска 17 очков.

24 октября «Йокерит» ждет домашняя встреча с «Витязем», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде против «Торпедо».