СКА всухую разгромил дома «Куньлунь», Гусев набрал четыре очка (видео)

СКА добился крупной победы над «Куньлунем» (7:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев дубли оформил Йоонас Кемпайнен и Линден Вей. По шайбе забросили Даниил Пыленков и Иван Морозов.

Первый гол в составе СКА после возвращения из НХЛ забил Никита Гусев. Всего форвард набрал в матче четыре очка.

Таким образом, СКА набрал 31 очко и продолжает лидировать в Западной конференции. »Куньлунь» располагается на последнем, 12-м месте на Востоке. У китайской команды 12 очков.

В следующей встрече 25 октября СКА сыграет в гостях с «Авангардом», а «Куньлунь» днем ранее отправится в гости к «Спартаку».