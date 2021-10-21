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СКА всухую разгромил дома «Куньлунь», Гусев набрал четыре очка (видео)
21 октября 22:06
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК СКА

СКА всухую разгромил дома «Куньлунь», Гусев набрал четыре очка (видео)

Армейцы лидируют в таблице Западной конференции.

СКА добился крупной победы над «Куньлунем» (7:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев дубли оформил Йоонас Кемпайнен и Линден Вей. По шайбе забросили Даниил Пыленков и Иван Морозов.

Первый гол в составе СКА после возвращения из НХЛ забил Никита Гусев. Всего форвард набрал в матче четыре очка.

Таким образом, СКА набрал 31 очко и продолжает лидировать в Западной конференции. »Куньлунь» располагается на последнем, 12-м месте на Востоке. У китайской команды 12 очков.

В следующей встрече 25 октября СКА сыграет в гостях с «Авангардом», а «Куньлунь» днем ранее отправится в гости к «Спартаку».

КХЛ
Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)

Голы:

1:0 – Пыленков (Кузьменко, Паутов)
2:0 – Вей (Хуснутдинов, Гусев)
3:0 – Гусев (Морозов)
4:0 – Вей (Моисеев, Робинсон)
5:0 – Морозов (Гусев)
6:0 – Кемппайнен (Гусев, Робинсон)
7:0 – Кемппайнен

источник: «Советский спорт»
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